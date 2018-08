Shadow of the Tomb Raider: Brutale Takedowns im Video

Shadow of the Tomb Raider ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Eidos Montreal hat einen weiteren kurzen Clip zu Shadow of the Tomb Raider (Preview) veröffentlicht, der diesmal die brutalen Takedowns, mit denen Lara ihre Gegner im Spiel aus dem Weg räumt, demonstriert. Dabei setzt sie nicht nur ihr Kampfmesser, sondern auch ihre Kletteraxt, Pfeile, sowie den Bogen ein, um die Widersacher lautlos um die Ecke zu bringen.

Die Takedowns lassen sich auch von unten ausführen. So könnt ihr aus dem Wasser heraus patrouillierende Gegner von einem Holzsteg holen, um sie im tiefen Nass verschwinden zu lassen oder am Klippenrand stehende Gegner mit der Kletteraxt in den Abgrund ziehen. Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.