Rage 2: Bethesda untersucht die Möglichkeit einer Switch-Umsetzung

PC XOne PS4

Während Doom Eternal bereits offiziell für die Switch bestätigt wurde, ist der zweite kommende Shooter von Bethesda, Rage 2 (im E3-Anspielbericht) bisher lediglich für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt. An einer Umsetzung für Nintendos Hybrid-Konsole ist der Publisher Bethesda aber definitiv interessiert, wie Tim Willits, Studio-Director von id Software und der Game Director hinter dem ursprünglichen Rage (Testnote: 9.0) in einem Interview mit Variety erklärte.

Derzeit schaut sich das Team laut Willits intern die Möglichkeit einer solchen Portierung an und möchte herausfinden, ob die Prozessor-intensive Streaming-Technologie, die in Rage 2 zum Einsatz kommt, um ein flüssiges Spielerlebnis ohne Verzögerungen und Ladebildschirme zu liefern, mit den limitierten Hardwaremöglichkeiten der Switch umgesetzt werden kann:

Wir schauen uns gerade die Technik an und sind noch dabei es zu bewerten. Wir streamen alles und beobachten es nur, da im Spiel alles offen und jederzeit verfügbar ist und es innerhalb der Levels keine Ladezeiten gibt. Wir sehen uns das jetzt an, aber noch wissen wir nichts Konkretes.

Bethesda hat die Switch bereits mit diversen Titeln unterstützt und ließ seine Shooter, wie Doom (Testnote: 8.5) und Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 9.0) für die Nintendo-Konsole portieren. Rage 2 wird im ersten Quartal 2019 auf den Markt kommen. Sollten die internen Tests erfolgreich ablaufen, könnte die Switch-Version vielleicht doch noch zum angepeilten Release-Zeitraum gleichzeitig mit anderen Plattformen erscheinen.