Resident Evil 2: Tastatur im Stil einer Schreibmaschine erhältlich

Wenn euch die Collector's Edition der Neuauflage von Resident Evil 2 nicht exklusiv genug ist, dann bietet euch Capcom ein besonderes Sammelobjekt an. Zeitgleich zum Erscheinen des Spiels soll auch eine Tastatur erhältlich sein, die dem Stil der Lexington-Schreibmaschinen nachempfunden ist, die in Resident Evil 2 zum Speichern genutzt werden. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und mechanische Tasten sorgen für die, zu einer Schreibmaschine passenden, Geräuschkulisse bei der Benutzung. Mit den seitlichen Walzendrehknöpfen könnt ihr die Lautstärke regulieren sowie scrollen, der Hebel für den Zeilenschalter erfüllt dieselbe Funktion wie die Entertaste. Ein Ständer für ein Tablet ist ebenfalls vorhanden und per Bluetooth könnt ihr das Keyboard mit einem passenden Endgerät verbinden.

Die Tastatur ist über den E-Shop von Capcom ab einem Preis von 75.000 Yen (circa 785 Euro) exklusive Steuern erhältlich, derzeit jedoch nur in Japan zu erwerben. Es ist allerdings nur eine leicht abgeänderte Version eines frei erhältlichen Produkts von Querkytoys für 299 US-Dollar. Für diesen Preis bekommt ihr, im Gegensatz zu dem Angebot von Capcom, eine Tastatur mit deutschem QWERTZ-Layout. Wenn ihr gestalterisch begabt seid, könnt ihr diese mit entsprechenden Umbrella-Corporation-Aufklebern modifizieren.