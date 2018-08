Scam-Warnung: Aktuell wieder „Microsoft Support“-Telefonanrufe

Kurzer Hinweis an User mit älteren Eltern oder anderen vielleicht nicht völlig internetaffinen, aber Internet nutzenden Verwandten: Im Familienkreis des Chefredakteurs gab es seit heute morgen mehrere Anrufe (in drei Teilen Deutschlands) von englisch sprechenden „Microsoft Support“-Mitarbeitern, die ein „Problem on your PC“ festgestellt haben wollen. Es geht ihnen darum, per Teamviewer Zugriff auf den Computer zu erlangen, diesen dann zu sperren und zur Freigabe eine 200-Euro-„Servicekarte“ zu vertickern. Es schadet sicher nicht, die Verwandschaft vor dem (altbekannten) Scam zu warnen.

Wenn ihr selbst angerufen werdet und die Zeit und Lust dazu habt, könnt ihr die Anrufer natürlich auch in längere Gespräche über Betriebssysteme verwickeln und ihre Kosten-Nutzen-Rechnung sabotieren...