Divinity - Original Sin 2: Erster Akt auf PS4 für Vorbesteller spielbar

PC XOne PS4

Wie der Entwickler Larian Studios zum Wochenende hin bekannt gab, können Besitzer der PS4, die sich die kommende „Definitive Edition“ von Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0) im Playstation Store (PSN) vorbestellt haben, ab sofort den ersten Akt des Rollenspiels spielen. Auf der Xbox One ist der Titel schon seit Mai im Rahmen der Game-Preview-Phase spielbar.

Der erste Akt des Spiels wird euch nach Angaben des Director of Publishing Michael Douse je nach eurem Spielstil rund 20 bis 30 Stunden beschäftigen und ihr könnt nach der Veröffentlichung der Vollversion dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Divinity - Original Sin 2: Definitive Edition wird Ende des laufenden Monats, am 31. August 2018, für Xbox One und die PS4 erscheinen. PC-Spieler, die bereits die ursprüngliche Release-Version des Spiels ihr eigen nennen, werden ein kostenloses Upgrade auf die Definitive Edition erhalten. Zudem bekommen die PC-Spieler den DLC „Sir Lora“, den die Konsolenspieler als Pre-Order-Bonus erhalten. Sir Lora ist ein Eichhörnchen-Begleiter, der neue Fähigkeiten und eine neue Quest mitbringt.