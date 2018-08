PC Switch XOne PS4

Luftschlacht über Europa

Stressiges Puppentheater

Fazit

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Für gewöhnlich sind wir Spieler es gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wir orchestrieren das Duett von Gas und Bremse, vereinen Kimme und Korn oder reißen das Steuer in letzter Sekunde hoch.ist anders, denn darin erteilen wir lediglich Befehle an die Besatzung eines Bombers im Zweiten Weltkrieg – und wohnen deren Umsetzung bei. Unsere Erfahrungen mit dieser Art des spielerischen Kontrollverlustes schildern wir im heutigen Arcade-Check.Die Schlagworte Zweiter Weltkrieg und Bombenangriff rufen im digitalen Kontext automatisch Assoziationen mit realistisch anmutenden Titeln wieoderhervor. Bomber Crew kommt mit seinen großflächigen Texturen und Bobblehead-Figuren jedoch komplett im Comic-Stil daher und hat eher wenig mit dem Szenario an sich zu tun. Natürlich zerstören wir (mäßig detaillierte) Unterseeboote, Fabriken und Flugabwehrstellungen, aber das Spiel verlässt nie die charmante Ebene, die die süße Optik bereits suggeriert. Und das empfinde ich als eine willkommene Abwechslung in einem sonst eher grimmigen Genre!Zu Beginn jeder Mission prüft ihr zunächst die finanziellen Reserven und schaut, wo euer Bomber samt Crew eine Aufwertung gebrauchen könnte. Neben allerlei optischen Schnickschnack investiert ihr in stärkere Geschütze, zusätzliches Verbandsmaterial oder neue Schutzwesten und Helme für die Mannschaft. Letztere sollte euch besonders am Herzen liegen. Mit jeder absolvierten Mission sammeln die Jungs und Mädels an Bord fleißig an Erfahrung, damit ihre Grundwerte peu à peu steigen. Zudem eignen sie sich praktische Sonderfähigkeiten an. Der Pilot etwa verführt einen riskanten Sturzflug, um etwaigen Verfolgern zu entkommen, und der Bordingenieur schwingt kurzzeitig den Schraubenschlüssel im Eiltempo. Gutes Personal ist nur schwer und teuer zu ersetzen.Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen und das nächste Missionsziel auserkoren ist, rollt ihr auch schon über die Startbahn. Zwei Klicks später ist der Pilot instruiert die Maschine in die Luft zu bringen und anschließend das Fahrwerk einzufahren. Die Kamera ist frei dreh- und zoombar, sodass wir dem Spektakel in Eigenregie einen cineastischen Anstrich verleihen können. Dabei fokussiert ihr mit Hilfe eines Fadenkreuzes stets den nächsten Wegpunkt am Horizont, damit der Navigator entsprechende Kurskorrekturen vornehmen kann. Das Prinzip wiederholt sich im Luftkampf. Nur wenn das gegnerische Flugzeug für eine gewisse Zeit im aufgeschaltet bleibt, eröffnen die Bordschützen das Feuer.Den gesamten Flug über wechselt ihr von einem Crewmitglied zum nächsten und erteilt der Situation entsprechend Befehle. Ihr schickt den Ingenieur raus auf die Tragfläche für die Reparatur des Triebwerks, Munition holen die Schützen am Automaten und um die Verwundeten oder gar Toten muss sich auch jemand kümmern. Darüber hinaus gebt ihr den Startschuss zum Bombenabwurf, löst die Spezialfähigkeiten der Besatzung aus oder ordert im Katastrophenfall die Evakuierung per Fallschirm an.Oftmals überschlagen sich die Ereignisse an Bord der Maschine und schnelle Entscheidungen sind gefragt. Eigentlich müsste man dem Bombenschützen über die Schulter schauen, um den Abwurfzeitpunkt zu bestimmen, gleichzeitig zerlegen die deutschen Jäger aber das Flugzeug, weil diese nicht aufgeschaltet sind. Der Navigator sollte besser wiederbelebt werden und auch die Munition wandert nicht von alleine in die Geschützstellungen. Spätestens an diesem Punkt verfluchte ich oftmals die Gamepad-Bedienung.Ob am Boden oder in der Luft, das grundlegende Eingabemuster bleibt das gleiche. Ihr navigiert durch lange, teils verschachtelte vertikale oder horizontale Menüleisten und müsst stellenweise noch die richtige Taste gedrückt halten. Permanent springt ihr zwischen dem Management der Crew sowie dem Aufschalten von Gegnern und Zielpunkten hin und her. Gerade im Eifer des Gefechts – trotz verlangsamter Zeit – verhaspelt ihr euch schnell. Mit ein wenig Übung verbessert sich die Situation, aber ich würde meine linke Tragfläche jederzeit für eine Maussteuerung hergeben.Bomber Crew erinnert in seinen Grundzügen an(Testnote: 8.5) und setzt ebenfalls das Management der Crew sowie das des Bombers in den Mittelpunkt des Spielgeschehens. Neue Komponenten und die steigenden Fähigkeiten der Besatzung motivieren immer wieder zum Start der Motoren. Allerdings wiederholen sich die Missionen bald und die Kampagne plätschert als lose Aneinanderreihung von Aufträgen spannungsarm vor sich hin. Hier fehlt die Würze. Auch die Steuerung ist nicht perfekt, erfüllt im Großen und Ganzen aber ihren Zweck.