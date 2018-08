GamersGlobal-Bundesliga-Tippspiel 2018/2019 gestartet

Seit 2010 gab es in Fußballdeutschland zwei Gesetze: Deutschland ist bei großen internationalen Turnieren überdurchschnittlich erfolgreich – wer erinnert sich nicht gerne an den Sommer 2014 –, und jedes Jahr im August startet das GamersGlobal-Bundesligatippspiel in eine neue Runde. Fußballfans erfahren in diesen Zeilen nun nichts neues wenn sie erwähnen, dass die erfolgreiche Serie der Nationalmannschaft spätestens am 26. Juni (Pessimisten setzen den Termin schon etwas früher an) und dem Ausscheiden in der Vorrunde der FIFA-WM 2018 ihr Ende fand. Bedeutet dies nun auch das Ende der beliebten GamersGlobal-Tradition?

Natürlich nicht, denn auch dieses Jahr könnt ihr euch in der inzwischen neunten Auflage des Tippspiels wieder mit anderen Usern messen. Da die gamescom-Woche dieses Jahr mit dem Bundesligastart am 24.08. zusammenfällt (und um eine Peinlichkeit wie im Vorjahr zu vermeiden) startet es dieses Jahr außerdem schon mit zwei Wochen Vorlauf. Vor einigen Formalia kommen wir jedoch noch zur Siegerehrung: Den ersten Platz in der vergangenen Saison sicherte sich Simonsen mit recht komfortablen 548 Punkten. Der Zweitplatzierte wilco96 erreichte 532 Punkte, schon knapper gefolgt von Lencer mit 526 Punkten. Euch Dreien, wie aber auch allen anderen Teilnehmern, Glückwünsche zum Erreichten!

Fußballergebnisse richtig tippen liegt euch im Blut? Lasst euren Worten Taten folgen und nehmt in diesem Jahr an unserem Tippspiel teil. Surft dazu einfach auf www.kicktipp.de/ggbuli und meldet euch zur neuen Runde an (im Idealfall mit eurem GG-Usernamen, damit euch eure Konkurrenten auch erkennen). Das weitere Vorgehen ist simpel: An jedem Spieltag tippt ihr die Ergebnisse der einzelnen Partien und sammelt auf diese Weise sowie durch die Beantwortung von fünf Fragen Punkte. Wer nach den Relegationsspielen im Mai 2019 die meisten Zähler gesammelt hat, ist der Sieger und kann sich über Respekt und ewig währenden Ruhm freuen.

In unserem Forum findet ihr außerdem einen Thread, in dem weitere Informationen und Regeln festgehalten sind. Selbstverständlich ist dort auch Platz für Diskussionen sowie Freude und Trauer in Sieg und Niederlage. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahmen und wünschen allen Mittippern viel Spaß und Erfolg!