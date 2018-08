Doom Eternal: Erstes Gameplay, Invasionen, neue Waffen, Gegner & mehr

andere

Neben neuen Spielszenen zu Rage 2 (im E3-Anspielbericht) hat Bethesda auf der Quakecon in Dallas auch erstmals umfangreiches Gameplay-Material zu Doom Eternal präsentiert. Anders als im 2016 erschienenen Vorgänger, erkundet ihr diesmal nicht die Marsoberfläche, sondern seid auf dem Mars-Mond (Phobos) und auf der von Dämonen zerstörten Erde unterwegs.

Der Doom-Slayer hat einige nützliche Rüstungs- und Waffen-Upgrades erfahren und kann den Höllenkreaturen ab sofort unter anderem mit einer modifizierten Shotgun zu Leibe rücken. Diese verfügt über den „Meat-Hook“, einen Greifhaken, mit dem sich der Doom-Slayer an die Gegner heranziehen kann, um sie aus der Nähe zu erledigen. Darüber hinaus ist der Slayer mit einer Schulterkanone mit Flammenwerfer, einer ausfahrbaren Klinge und neuen Fähigkeiten, wie dem Sprint, ausgerüstet, um den Dämonen richtig einzuheizen. Letztere haben Verstärkung in Form neuer Kreaturen, wie dem Schicksalsjäger und korrumpierter Marodeure erhalten.

Als Slayer habt ihr in Doom Eternal zudem erstmals die Möglichkeit, andere Spieler in Gestalt eines Dämonen in eure Kampagne einzuladen, um den Story-Modus gemeinsam zu bewältigen. Alternativ könnt ihr selbst in die Rolle eines Dämons schlüpfen und die Welten eurer Freunde, oder anderer Spieler betreten. Es lassen sich auch Jagdtrupps mit mehreren Spielern bilden, um gemeinsam als Dämonengruppe andere Slayer zu jagen. Das Feature wird laut Bethesda komplett optional sein. Wer also die Kampagne ungestört genießen will, wird es tun können.

Auf die Veröffentlichung des aus dem Vorgänger bekannten Karten-Editors „SnapMap“ wurde diesmal verzichtet. Wie das Studio erklärte, möchte man seine Ressourcen diesmal anders aufteilen und stattdessen einen Story-DLC nach der Veröffentlichung des Spiels entwickeln.

Zum ebenfalls geplanten Multiplayer-Modus gab es noch keine Details. Diese sollen später folgen. Bekannt ist aber schon mal, dass dieser diesmal direkt bei id Software entsteht und „sehr Doom-typisch“ ausfallen soll. Das Spiel basiert auf der neusten Version der idTech 7-Engine und soll laut Bethesda mit einem „bisher unerreichten Detailreichtum“ aufwarten. Die Veröffentlichung ist für PC, Xbox One, PS4 und die Switch geplant. Einen konkreten Termin gibt es bisher aber noch nicht. Das Gameplay-Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: