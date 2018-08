Discord startet Spiele-Verkauf über App

Der digitale Kommunikations-Anbieter Discord, der bei Online-Gamern vor allem aufgrund seiner Text- und Sprachchat-App bekannt ist, will zukünftig auch Spiele über seinen Client verkaufen. Der Start einer Betaphase des Online-Stores für 50.000 Teilnehmer aus Kanada ist laut einem Blogeintrag kürzlich erfolgt. Geplant ist, dass ihr Spiele kaufen und herunterladen könnt, ähnlich wie es Steam und GOG oder Publisher wie Ubisoft und Electronic Arts anbieten.

Die Auswahl der Spiele im Shop soll begrenzt und vom Discord-Team kuratiert werden. Spiele, die nach Meinung der Entwickler viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hätten, würden bei Discord ebenso einen Platz im virtuellen Regal bekommen wie zeitlose Klassiker – aktuell stehen zum Beispiel Dead Cells, Into the Breach, Frostpunk, The Banner Saga 3 und Hollow Knight zur Auswahl. Einen besonderen Service will Discord mit den "First on Discord"-Spielen genannten Produkten bieten. Hier handelt es sich in erster Linie um Indie-Games, denen über den Store für bestimmte Zeit – im Blogeintrag wird von 90 Tagen geschrieben – eine exklusive Plattform geboten werden soll.

Das bisher nur als finanzielle Unterstützung dienende Abo-Paket namens Discord Nitro (derzeit 4,99 US-Dollar/Monat) enthält mit dem Beta-Upgrade zudem eine Spielebibliothek ähnlich wie beim Xbox Game Pass oder Origin Access Premier. Abonnenten haben damit Zugriff auf einige kostenlos spielbare Titel wie Darksiders - Warmastered Edition, Super Meat Boy, System Shock - Enhanced Edition oder Metro - Last Light Redux

Laut Wikipedia zählt die Discord-App über 25 Millionen registrierte Nutzer und weit über 100 Millionen Zugriffe täglich. Ein Publikum für einen kostenpflichtigen Spiele-Verkaufsdienst wäre demnach vorhanden. Wann die Discord-App mit ihren neuen Funktionen auch bei uns verfügbar sein wird, haben die kanadischen Entwickler noch nicht durchblicken lassen.