XOne PS4

Es ist gar nicht mehr so lang hin bis zum 26. Oktober – und auch Rockstar Games will beim vermeintlichen Selbstläufer Red Dead Redemption 2 dann doch nichts dem Zufall überlassen. Der jüngst veröffentlichte Trailer zum Open-World-Actionspiel im Wilden Westen wird nämlich nur einer von mehreren sein, die Rockstar Games in den verbleibenden Wochen bis zum Release veröffentlichen wird. Jörg Langer und Dennis Hillor haben euch im Video unlängst verraten, wie ihre Eindrücke vom ersten Gameplay-Trailer waren. Aber was haltet ihr eigentlich genau davon? Hat euch das Video erstmals so richtig scharf aufs Spiel gemacht oder bloss eure hohe Erwartungshaltung bestätigt? Oder wart ihr bislang ganz heiß aufs Spiel, seid nach dem Trailer aber ernüchtert?



Wie auch immer ihr zum Gameplay-Trailer steht, lasst es uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Nutzt gerne ausführlich die Kommentarfunktion, um eure Eindrücke und Meinungen genauer zu schildern. Wie steht ihr etwa zur neuen Hauptfigur des Spiels? Hofft oder befürchtet ihr, dass Rockstar Games das Spiel zu stark auf seine Open-World-Mechaniken ausrichten könnte und dabei die Hauptstory zu sehr vernachlässigen könnte? Wie immer seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, eure Haltung zum aktuellen Thema mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren – oder euren Unmut über die weiterhin nicht bestätigte PC-Umsetzung zu äußern.

Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread, gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.