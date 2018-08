Daedalic: Mutterkonzern Bastei-Lübbe erwägt Verkauf des Studios

Das Entwicklerstudio Daedalic Entertainment, das für Adventure-Titel, wie The Whispered World (Testnote: 8.5) oder Deponia (Testnote: 9.0) bekannt ist, wird möglicherweise bald zum Verkauf stehen. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, hat der Mutterkonzern Bastei Lübbe derzeit mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und erwägt daher, das Studio zu veräußern. Laut dem Bericht will das Unternehmen alle Optionen diesbezüglich nach der Sommerpause prüfen.

Wie der Vorstandsvorsitzende der Bastei Lübbe AG, Carel Halff, in seinem Statement erklärt, sei die Strategie, aus dem mittelständischen Publikumsverlag einen internationalen Medienkonzern mit durchgängiger Verwertungskette zu entwickeln, zu ambitioniert gewesen. Auch war der Versuch, die Digitalisierung teilweise in kleine und kleinste Beteiligungen auszugründen, strategisch und wirtschaftlich nicht erfolgreich. Zudem sei der Buchverlag, das eigentliche Kerngeschäft des Unternehmens, in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt worden. Ob es tatsächlich zum Verkauf von Daedalic Entertainment kommen wird, bleibt abzuwarten. Den kompletten Bericht findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.