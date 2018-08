V-Rally 4: Release-Termin und neues Gameplay-Video

PC Switch XOne PS4

Die kommende Rennsimulation V-Rally 4 wurde mit einem Veröffentlichungstermin bedacht. Wie Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games heute verkündet haben, wird der Titel ab dem 8. September dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Die PC-Spieler müssen sich ein paar Wochen länger, bis zum 28. September 2018, gedulden.

Passend zur Ankündigungen des Release-Datums wurde auch ein neues Video veröffentlicht. Nachdem zuletzt mit Malaysia und Kenia zwei Strecken aus dem Rallye-Modus präsentiert wurden (wenn ihr diese verpasst habt, findet ihr die Clips unter dem Quellenlink), geht es nun nach Rumänien. Dabei könnt ihr einen Blick auf den Hillclimb-Modus werfen. In diesem müsst ihr euer können auch in den Vereinigten Staaten und China unter Beweis stellen Neben PC, Xbox One und der PS4 ist auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch geplant. Diese soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht.