Torchlight Frontiers: Perfect World kündigt Shared-World-Action-RPG an

Mit Torchlight Frontiers hat der Publisher Perfect World Entertainment soeben einen neuen Ableger der Diablo-ähnlichen Action-RPG-Serie für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt. Der vom hauseigenen Studio Echtra Games entwickelte Titel ist allerdings keine direkte Fortsetzung von Torchlight 2 (Testnote. 8.5), sondern ein eigenständiges Shared-World-Spiel im selben Universum, in dem ihr die Loot-bringenden Monsterhorden gemeinsam mit euren Freunden und anderen Spielern metzeln, die Ruinen untergegangener Zivilisationen erkunden und euch in Dungeons voller Reichtümer und gefährlicher Kreaturen vorwagen könnt.

Der Titel soll viele Hauptmerkmale und Mechaniken des Franchises zurückbringen und mit einer geteilten, dauerhaften und dynamisch generierten Welt aufwarten. Max Schafer, der Mitgründer von Blizzard North (verantwortlich für die Diablo-Serie) und Runic Games, sowie Schöpfer der beiden bisherigen Torchlight-Spiele, ist für das neue Projekt verantwortlich. Seitens Yoon Im, Senior Vice President of Publishing bei Perfect World Entertainment heißt es dazu:

Perfect World Entertainment hatte schon seit dem ersten Torchlight-Spiel eine hervorragende Arbeitsbeziehung mit Max Schaefer und wir glauben an seine Vision einer Weiterentwicklung der Torchlight-Spielreihe. Max hat ein Team aus hervorragenden Entwicklern zusammengestellt, die ein erstaunliches Maß an Talent und Erfahrung in die Entwicklung von Torchlight Frontiers einbringen. Wir sind stolz, dass Echtra Games ein Teil unseres Unternehmens ist.

Wie Schaefer erklärt, sei die Entwicklung des Torchlight-Universum in Richtung Shared-World-RPG schon immer sein Ziel gewesen. „Wir freuen uns, dass wir es nun endlich realisieren können.“ Versprochen wird ein lebendiges Universum, das sich für die Fans der Serie heimisch anfühlen, aber durch kreative Ideen des Entwicklerteams in eine eigene Richtung gehen soll. Der Titel wird nach Angaben des Publishers auf der gamescom (21. bis 25. August 2018, am Stand B41) und der geplanten PAX West (31. August bis 3. September 2018, am Stand 1115) für Besucher spielbar sein. Einen ersten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: