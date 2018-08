The Procession to Calvary: Adventure auf Kickstarter gestartet

PC iOS Linux MacOS Android

Mit dem Renaissance-Adventure The Procession to Calvary dürft ihr noch bis zum 6. September den Nachfolger zum im letzten Jahr erschienenen Four Last Things auf Kickstarter unterstützen. Der Entwickler Joe Richardson hat bereits kurz nach dem Start die Hälfte des Zielbetrags von 8.500 Euro erreicht.

Das Adventure The Procession to Calvary zeichnet sich durch seinen sehr eigenwilligen Grafikstil aus, bei dem alte Renaissance-Gemälde in Bewegung gesetzt wurden. Die Animationen der Figuren und die britisch-schwarzhumorige Story erinnern an Monty Python's Flying Circus von Terry Gilliam, denn in dem Spiel sucht ein armer Wandersmann Gnade seiner Sünden, die ihm aufgrund der Kirchenbürokratie verwehrt bleibt. In Point-and-Click-Manier müsst ihr alle sieben Todsünden im Kirchenbezirk noch einmal durchführen, damit ihr Vergebung erfahren dürft. Die Fortsetzung des Mittelalter-Epos versetzt euch als Protagonisten diesmal in südeuropäische Gefilde, die animierte Gemälde alter italienischer Meister zeigen wird, nachdem im ersten Teil vorwiegend nördliche Meister wie Hieronymus Bosch zu Ehren gekommen sind.

Ab 20 Euro Einsatz gibt es eine digitale Kopie für Windows, MacOS oder Linux auf Steam und eine DRM-frei.