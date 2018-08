USK: Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen können Freigabe erhalten

Bisher waren verfassungsfeindliche Symbole in Spielen hierzulande generell tabu, doch dies soll sich in Zukunft ändern. Wie die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) heute mit einer Pressemitteilung bekannt gab, kann die Sozialadäquanzklausel des § 86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches (StGB) ab sofort auch bei der Prüfung von Videospielen angewandt werden.

Damit können Spiele, die mitunter nationalsozialistische Symbole, wie Hakenkreuze oder SS-Runen enthalten, auch in Deutschland unverändert veröffentlicht werden, sofern die USK-Gremien den Einsatz als sozialadäquat (beispielsweise der Kunst, der Wissenschaft oder der geschichtlichen Darstellung dienlich) einstufen. Es ist durchaus möglich, dass bereits zensierte Titel hierzulande nochmal im Originalzustand wiederveröffentlicht werden, sofern Publisher diese nochmal zur Prüfung einreichen. Das prominenteste Beispiel dafür wäre Bethesdas Wolfenstein-Serie, die in Deutschland ausschließlich in zensierter Form zu haben ist.