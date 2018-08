Child of Light: Ubisoft deutet einen Nachfolger an

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU PSVita

Das 2014 erschienene Child of Light (Testnote: 8.5) könnte in naher Zukunft eine Fortsetzung erhalten. Dies hat der Entwickler und Publisher Ubisoft kürzlich via Twitter angedeutet. Auf dem Twitter-Account des Creative Directors Patrick Plourde von Ubisoft Montreal hieß es zunächst:

Fans von Child of Light. Wir haben da einige sehr coole Projekte in Arbeit, die im Universum von Child of Light angesiedelt sind. Mehr dazu kommt bald, bleibt dran!

Wenig später veröffentlichte Plourde ein Bild, auf dem eine Nintendo Switch zu sehen ist, auf der Child of Light im Handheld-Modus läuft. Der eigentliche Hinweis auf einen möglichen Nachfolger verbirgt sich aber Im Hintergrund. So ist auf dem Tisch ein Blatt Papier zu sehen, auf dem die Worte Child of Light 2 abgedruckt sind (wobei man nur Light 2 lesen kann). Eine offizielle Ankündigung könnte im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln erfolgen.