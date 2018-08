Metro Exodus: Spielbare Demo-Version auf der Gamescom 2018 geplant

PC XOne PS4

Als Besucher der Gamescom dürft ihr vom 21.8. bis zum 25.8.2018 in Köln die erste spielbare Demo-Version vom Action-Titel Metro Exodus testen. Ihr findet das Spiel am Stand von Deep Silver & Friends in der neunten Halle und am Microsoft Xbox-Stand in der achten Halle, während die Veröffentlichung für den 22. Februar 2019 auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 vorgesehen ist.

Deep Silver und 4A Games verraten euch, das ihr in der spielbaren Demo-Version in die Rolle von Artyom eintreten werdet und mit Begleitung verbündeter Spartaner in Aurora in eine herbstliche Waldregion eintauchen dürft. Der Shooters schreibt das Jahr 2036, ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt mit einigen tausend Überlebenden in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus. Ihr müsst in einer verseuchten Umwelt überleben, Mutanten bekämpfen und euch auf die Suche nach einem sicheren Lebensraum machen. Das von den Geschichten Dmitry Glukhovsky inspirierte Abenteuer-Spiel gibt euch weiterhin die Möglichkeit dynamische Wettereffekte zu erleben, im Sandbox-Survival eure Beute mittels Kampf- und Schleichfertigkeiten aufzubessern und über das Schicksal eurer Kameraden zu bestimmen.