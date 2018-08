Meridian 59: MMORPG-Urgestein soll bald auf Steam erscheinen

PC

(Das Teaserbild zeigt die Original-Weltkarte von Meridian 59)

Die Meldung auf Twitter kam überraschend, zumal die meisten Fans mit dem Thema Meridian 59 spätestens seit der endgültigen Serverabschaltung im Jahre 2009 abgeschlossen hatten. Nun soll jedoch laut einer Twittermeldung des original Entwicklerstudios Archetype Interactive der Online-Rollenspiel-Oldtimer auferstehen und noch Ende August dieses Jahres auf Valves Spieleplattform erscheinen. Ob das in unveränderter Form oder als eines der späteren Derivate Evolution oder Resurrection mit grafischen und/oder inhaltlichen Veränderungen geschehen soll, ist unklar.

Das Ende des 3D-MMO-Pioniers aus dem Jahre 1996, das ein Jahr später auch in Deutschland erschien, war eigentlich bereits mit den offiziellen Serverschließungen nach der Insolvenz des Betreibers Gameplay (Computec) im Jahr 2000 besiegelt. Mit NDS (Never Death Studios) in den USA lief das Projekt ab 2001 in leicht veränderter Form und grafisch überarbeitet zwar noch ein paar Jahre weiter, lieferte aber keinen Support mehr an den damaligen deutschen Lizenzinhaber MDO, der das Projekt dann letztlich aufgrund des zu großen Aufwands auf der einen und nicht genügend Einnahmen auf der anderen Seite nach sieben Jahren Betrieb endgültig einstellte.

Als Open-Source-Projekt auf diversen privaten Servern hat Meridian 59 auch heute noch eine kleine und treue Fanbase. Ein offizieller Relaunch hat den einen oder anderen Fan des Oldschool-MMOs dann doch überrascht. Falls ihr auch als Spieler zu den älteren Semestern gehört, die bei Meridian 59 unweigerlich an ihre Schulzeit und an wütende Eltern aufgrund horrender Telefongebühren denken müssen, die ihr auch noch durch Bündelung eurer beiden ISDN-Leitungen endgültig zur Weißglut getrieben habt und heute noch Lust verspürt, in die Welt von Meridian 59 einzutauchen, dann habt ihr Grund zur Freude. Ab dem 28. August 2018 soll der 3D-Uralt-Titel auf Steam erscheinen.