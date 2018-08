The Witcher: Henry Cavill möchte Geralt in der Netflix-Serie spielen

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 25,52 € bei Amazon.de kaufen.

Während Netflix bisher noch keinen Hauptdarsteller für seine geplante TV-Adaption von The Witcher bekannt gab, gibt es aktuell einen bekannten Schauspieler, der die Rolle sehr gerne übernehmen möchte. Dabei handelt es sich um Henry Cavill, den die Fans unter anderem aus The Tudors, den DC-Filmen Man of Steel, Batman v Superman - Dawn of Justice und Justice League, oder auch dem kürzlich gestarteten Mission: Impossible - Fallout kennen.

Cavill ist selbst ein großer Videospiele-Fan und erzählte einmal in einem Interview davon, wie er den Anruf von Regisseur Zach Snyder verpasste, der ihn darüber informieren wollte, dass er die Rolle des Superman in Man of Steel bekam, weil er gerade das Online-Rollenspiel World of Warcraft spielte. Auch The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.0) gehört zu seinen Favoriten.

In einem Interview darauf angesprochen, was er derzeit so daheim zockt, antwortete Cavill: „The Witcher 3. Ich habe es erst kürzlich wieder nochmal komplett durchgespielt. Ich liebe dieses Spiel, es ist wirklich gut“. Auf die Frage, ob er für die Netflix-Serie selbst gerne in die Haut von Geralt von Riva schlüpfen würde, antwortete der Schauspieler: „Absolut. Das wäre wirklich eine großartige Rolle“ und merkte an, dass er auch von den Büchern des polnischen Autors und Witcher-Schöpfers Andrzej Sapkowski begeistert sei: „Die Bücher sind einfach großartig. Die sind wirklich klasse. Ich habe erst angefangen, sie zu lesen und die sind die Zeit echt wert.“

Ob Netflix Cavill für die Rolle des Hexers in Betracht ziehen wird, bleibt abzuwarten. Sobald ein Darsteller für Geralt bekannt gegeben wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.