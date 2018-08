gamescom 2018: Indie-Arena-Booth stellt Line-up vor

PC XOne PS4

Bereits seit mehreren Jahren ist die Indie-Arena-Booth fester Bestandteil der gamescom in Köln und ist dabei stetig gewachsen. Das Line-up für dieses Jahr umfasst 82 Spiele von Entwicklern aus 28 verschiedenen Ländern, die auf einer Standfläche von 1012 m2 präsentiert werden. Es gibt sowohl Spiele, die erst kürzlich erschienen sind wie das vom Deutschen Computerspielpreis prämierte Witch it! oder auch das Point&Click-Adventure Unforeseen Incidents, als auch Titel die sich noch in Entwicklung befinden. Darunter unter anderem Trüberbrook von btf, der Produktionsfirma von Jan Böhmermanns Sendung Neo Magazin Royale. Ebenfalls ein Highlight werden dürfte The Sinking City von den Machern der Sherlock-Holmes-Adventures. Einen kleinen Ausschnitt des Line-Ups zeigt der unten eingebettete Trailer.

Eine komplette Liste aller Titel findet ihr auf der Website der Indie-Arena-Booth, die ihr während der gamescom in der Halle 10.1 A-20 findet. Dort könnt ihr mit den Entwicklern über ihre Spiele fachsimpeln, selber Hand anlegen oder anderen beim Spielen über die Schulter gucken.