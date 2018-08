Call of Duty - Black Ops 4: Systemanforderungen für die Beta bekannt

PC

Am kommenden Samstag, den 11. August wird Treyarch die PC-Beta zum kommenden Ego-Shooter Call of Duty - Black Ops 4 starten und die Fans der Serie über das Wochenende den Multiplayer-Modus anspielen lassen (Spieler, die den Titel vorbestellen, können bereits am Freitag, den 10. August, loslegen). Anlässlich des bevorstehenden Tests hat das Studio nun auch die Systemanforderungen für die PC-Version veröffentlicht: Diese sehen wie folgt aus:

Mindestsystemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 oder höher mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5 2500k oder vergleichbare AMD-CPU

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 / GTX 1050 oder AMD Radeon HD 7850

Grafikspeicher: 2 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 25 GB Freien Speicherplatz

DirectX: Version 11.0

Soundkarte: DirectX-kompatibel

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Hardware: