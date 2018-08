Xbox-Abwärtskompatibilität: 3 weitere Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Microsoft hat sein Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramm kürzlich um drei weitere Last-Gen-Titel ergänzt. Wie der Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb, alias „Major Nelson“, die Fans jüngst via Twitter informierte, können ab sofort das Action-Adventure Prince of Persia von Ubisoft, das Shoot-em-up Sine Mora von Grasshopper Manufacture und der Third-Person-Shooter Defense Force 2025 von Sandlot auf der Xbox One gespielt werden.

Die aktualisierte Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr wie gewohnt auf dem Blog von Major Nelson einsehen. Folgt dazu einfach dem dem Link in den Quellenangaben.