Valkyria Chronicles 4: Demo ab sofort verfügbar

Switch XOne PS4

Ab sofort könnt ihr auf die Demo für das Strategie-Spiel Valkyria Chronicles 4 über PlayStation 4 und der Xbox One zugreifen. Die Demo für Nintendo Switch folgt später. Der eigentliche Erscheinungstermin ist am 25.9.2018 für die zuvor genannten Plattformen.

In der Demo zu Valkyria Chronicles 4 begleitet ihr einen Squad bei den ersten Schritten einer Operation. Spielen könnt ihr den Prolog, die ersten beiden Kapitel und eine demoeigene Bonus-Mission. Eure erlangten Erfolge in der Demo, wie beispielsweise Items, Klassenlevel, Erfahrungspunkte und Zahlungsmittel dürft ihr behalten und in die Vollversion übernehmen.

Die Features hier noch einmal zusammengefasst: