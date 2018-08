Rainbow Six - Siege: Details zur 3. Saison von Operation Grim Sky

PC XOne PS4

Mit dem Namen Operation Grim Sky kündigt euch Ubisoft die dritte Saison für den Action-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) an. Genauere Informationen könnt ihr auf der E-Sport-Veranstaltung Six Major Paris zwischen dem 17.8. und 19.8.2018 erfahren oder live auf dem Twitch-Kanal verfolgen.

Neben zwei neuen Operatoren, ein amerikanischer Angreifer und ein Verteidiger aus Großbritannien, könnt ihr euch im Online-Taktik-Shooter auf eine Überarbeitung der Karte freuen. So erinnert euch die Map Hereford-Basis an ein Trainingscamp der Tom Clancy Romane und wurde zuerst 2015 in der Beta-Version für euch aufgenommen. Die geplanten Anpassungen zeigen euch visuelle Neuigkeiten, ein überarbeitetes Layout und geänderte Gebäude.