Halo-TV-Serie: Master Chief laut Showtime als Hauptcharakter dabei

Während die Arbeiten an der Halo-TV-Serie weiter voranschreiten, hat Showtime bisher nur wenige Details zur geplanten Adaption verraten. Die dringendste Frage der Fans, ob Master Chief überhaupt eine Rolle in dem Projekt spielen wird, hat das TV-Network nun während eines kürzlich veranstalteten Panels im Rahmen der Television Critics Association Summer Press Tour mit einem klaren „Ja“ beantwortet. Wie Showtime President of Programming Gary Levine versicherte, wird der Charakter eine der Hauptfiguren in der Serie sein.

Auch Showtime President und CEO David Nevins hat sich zudem TV-Projekt geäußert. Es habe lange gedauert, bis man das richtige Drehbuch geliefert bekam, aber man habe nun das Gefühl, etwas interessantes an der Hand zu haben, was auch zu Showtime passe, vor allem, was die Charaktertiefe der Protagonisten angeht. „Das wird eine große Show“, so Nevins.

Wie Levine ergänzt, habe man für das Drehbuch bewusst nicht nach einem Autor gesucht, der sich auf Science-Fiction-Filme oder Streifen mit großen Schlachten spezialisiert. Zwar werden diese Dinge auch geliefert, da sie ein fester Bestandteil des Halo-Universums sind, allerdings wollte man einen Autor, der auch hinter die Rüstung der Spartaner blicken und sich in das ganze Team-Drama versetzen kann. Man hoffe sehr, dass die Serie sowohl bei den Halo-Anhängern, als auch den Showtime-Fans Anklang findet. Wie zuletzt bekannt wurde, sollen die Dreharbeiten Anfang des kommenden Jahres starten. Die Serie soll dann 2020 ihre Premiere feiern.