Capcom an neuen Marken interessiert, aber nicht als AAA-Spiele

Capcom hat derzeit bekanntlich mehrere neue Titel in Arbeit, auf die sich die Fans in naher Zukunft freuen können, darunter Resident Evil 2, Devil May Cry 5 und Mega Man 11 (Preview). Bei näherer Betrachtung des aktuellen Lineups fällt allerdings schnell auf, dass es sich bei den angekündigten Spielen bisher ausschließlich um bereits etablierte Marken handelt, während neue IPs fehlen. In einem Interview mit Games Industry auf das Thema angesprochen, bestätigten Chief Operating Officer Stuart Turner und Marketing Director Antoine Molant von Capcom Europe, dass das Unternehmen sich derzeit mehr auf seine Kernmarken fokussieren möchte. Man sei zwar definitiv daran interessiert, zukünftig auch wieder neue IPs zu etablieren, allerdings sollte man dabei keine AAA-Titel erwarten, da das finanzielle Risiko dafür zu hoch sei.

Statt also ein brandneues Spiel mit einem Marketingbudget von zehn Millionen US-Dollar und mehr zu machen, möchte Capcom zukünftig neue Marken eher als kleinere, rein digital erscheinende Titel einführen. Laut Turner könnte man mehrere kleinere Titel machen und schauen, ob einer davon richtig einschlägt. Dieser könnte dann zu einer größeren Franchise ausgebaut werden. Wie Turner anmerkt, bedeute diese Strategie nicht, dass man gar nicht mehr bereit sei, irgendwas zu riskieren. „Resident Evil 7 hätte locker ein kompletter Reinfall werden können und mit Monster Hunter - World haben wir möglicherweise einem etablierten Binnenmarkt mit vier Millionen Abnehmern den Rücken gekehrt, um den westlichen Markt zu erobern“, so der Macher. Das komplette Interview findet ihr unter dem Quellenlink.