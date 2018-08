Shadow of the Tomb Raider: Die ersten 15 Spielminuten im Video

PC XOne PS4

Shadow of the Tomb Raider ab 47,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Tomb Raider ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Eidos Montreal hat im Rahmen des IGN-First-Programms ein neues Video zu seinem kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Preview) veröffentlicht, das euch die ersten 15 Minuten im Spiel zeigt. Wie wir erfahren, sind Lara Croft und ihr Partner Jonah Maiava bereits seit Monaten dabei, der Spur der geheimnisvollen militanten Geheimorganisation Trinity zu folgen. Das Spiel beginnt mit einem Flugzeugabsturz und lässt euch dann in einer Rückblende die Ereignisse nachspielen, die dazu geführt haben. Im Original wird Lara auch im dritten Teil von der Schauspielerin Camilla Luddington gesprochen.

Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen in Ultra HD anschauen. Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.