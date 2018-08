gamescom 2018: Sega gibt sein Lineup bekannt

Unter den zahlreichen Entwicklern und Publishern, die in diesem Jahr auf der anstehenden gamescom in Köln den Besuchern ihre aktuellen und kommenden Titel präsentieren werden, wird auch der japanische Spielehersteller Sega dabei sein. Jetzt gab das Unternehmen die Spiele bekannt, die ihr während des Events am Stand von Deep Silver anspielen können werdet.

Bei den Titeln handelt es sich um das Open-World-Action-Adventure Fist of the North Star - Lost Paradise für die PS4, das Globalstrategiespiel Total War - Three Kingdoms für den PC, die beiden Musikspiele Persona 3 - Dancing in Moonlight und Persona 5 - Dancing in Starlight für PS4 und die PS-Vita, sowie das Arcade-Rennspiel Team Sonic Racing und das Strategie-Taktik-Spiel Valkyria Chronicles 4 für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch.

Darüber hinaus plant Sega als offizieller Bundesliga-Partner ein Event zu Football Manager 2019. Das Spiel selbst wird zwar nicht spielbar sein, Fans der Serie werden allerdings die Möglichkeit haben, sich vor Ort den Fragen des deutschen ESPN-Reporters Raphael Honigstein zu stellen, Fotos vor der Pressewand zu machen und ein Football-Manager-Notebook zu gewinnen.