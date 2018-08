Fallout 76 wird nicht auf Steam erscheinen // Spielfortschritt aus der Beta wird übernommen

PC XOne PS4

Auf der Seite für die Vorbestellung des Survival-Action-Titels Fallout 76 ist nur ein generisches PC-Logo enthalten. Bethesda nutzt an dieser Stelle nicht wie viele andere Entwickler und Publisher ein synonymes Steam-Logo. Nun hat ein Repräsentant Bethesdas bestätigt, dass dies kein Zufall ist. In einer E-Mail, die dem Magazin PC Gamer vorliegt, schreibt dieser:

Die PC-Version von Fallout 76, sowohl die B.E.T.A. als auch die Vollversion, werden nur über bethesda.net und nicht über Steam verfügbar sein.

Ob Bethesda diese Vorgehensweise nun auch bei weiteren Titeln, wie beispielsweise dem kommenden Rage 2 (zur Angespielt-News), anwenden will, ist derzeit nicht bekannt.

Die Beta zu Fallout 76 wird zuerst für Besitzer der Xbox One ab Oktober starten. In den aktualisierten FAQs zu Fallout 76 werdet ihr nun darauf hingewiesen, dass die Beta-Version, nach dem derzeitigen Plan der Entwickler, das vollständige Spiel enthält. Außerdem sollt ihr euren Fortschritt in die Vollversion übernehmen können, die am 14. November dieses Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.