FIFA 19: Cristiano Ronaldo geht, Alex Hunter kommt

Als vor gut einem Monat der Wechsel von Stürmerstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin bekannt wurde, staunte manch einer der Experten sehr. Ähnlich eifrig könnten sich Rolf Töpperwien und Co. auch bei der Wechselmeldung von Alex Hunter zu Real Madrid am Kopf kratzen. Das dürfte allerdings weniger an der Frage liegen, weshalb der Spieler aus England in der neuen Saison wohl beim aktuellen Champions-League-Sieger unter Vertrag kommen wollte, sondern viel mehr daran, weshalb Hunters Name in dieser News nicht gefettet ist!

Kenner von EAs Fußball-Reihe FIFA kennen die Antwort auf diese Frage natürlich längst. Denn Alex Hunter ist eine fiktive Figur und der zentrale Spieler des FIFA-Storymodus "The Journey", der in FIFA 19 bereits zum dritten Mal in Folge Teil der Fußball-Simulation sein wird. Aber bevor ihr in lautstarkem Jubel ausbrecht (oder auch nicht), schaut euch einfach den unter dieser News eingebetteten Trailer an. In den Kommentaren dürft ihr uns zudem verraten, welcher Spieler wohl das Cover von FIFA 19 zieren wird, wenn das Spiel am 28. September für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheint. Kleiner Tipp: Mesut Özil im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird es wohl eher nicht werden.