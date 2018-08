The Bard's Tale Trilogy: Remaster erscheint am 14. August für PC // Launch-Trailer

PC

Wie das Entwicklerstudio inXile Entertainment bekanntgegeben hat, wird die Remastered-Version der "The Bard's Tale Trilogy" für PC am 14. August erscheinen. Zum genannten Termin wird jedoch nur der erste Teil der berühmten The Bard's Tale-Serie namens Tales of the Unknown zur Verfügung stehen. Die beiden weiteren Teile, The Destiny Knight und Thief of Fate sollen im Herbst beziehungsweise gegen Ende dieses Jahres nachgereicht werden.

Mittels des bereits veröffentlichten Launch-Trailers, den wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden haben, könnt ihr euch einen optischen Ersteindruck von der optisch und auch inhaltlich überarbeiteten Fassung des legendären Dungeon-Crawlers verschaffen, der nach einem Studio-Wechsel von den australischen Krome Studios fertiggestellt wurde. Neben überarbeiteten Grafiken, die das Gefühl der Originale einfangen sollen, erweiterten Soundeffekten sind auch Komfort-Features wie eine Automap enthalten. Mittels eines später erhältlichen "Legacy-Mode" wollen die Entwickler euch aber auch die Möglichkeit bieten, annähernd dasselbe Spielerlebnis der alten Klassiker zu erfahren, inklusive aller Herausforderungen.

Brian Fargo, CEO von inXile Entertainment, äußerte sich wie folgt zum Remaster:

Wir waren in den 1980er-Jahren extrem limitiert, in dem was wir tun konnten. Dies war nun die Chance, die Visionen der ursprünglichen Entwicklerteams zu realisieren. Und bei der Gelegenheit auch ein paar der 30 Jahre alten Bugs zu bereinigen. Auch wenn das Projekt einige Herausforderungen für uns bereithielt, sind wir davon beeindruckt, wie das Ganze ausgegangen ist und können es kaum abwarten, bis es unsere Fans spielen.

The Bard's Tale Trilogy wird ab dem 14.8. auf Steam und GOG.com digital zum Preis von 14,99 Euro erhältlich sein. Diejenigen Backer, die 2015 im Rahmen der Kickstarter-Kampagne zu The Bard's Tale 4 - Barrows Deep mindestens 20 US-Dollar zur Finanzierung des Spiels beigesteuert haben, erhalten die komplette Trilogie kostenlos.