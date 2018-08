Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und so greifen Dennis und Jörg zu verständlichen, aber für den Arbeitsalltag eher unorthodoxen Methoden, um der Hitze zu trotzen.

Wir sparen uns an dieser Stelle weitere Verweise auf die anhaltende Hitze. Anstatt zu jammern erzählen euch Jörg und Dennis lieber, welche Gegenmaßnahmen sie ergreifen und was sie am Wochenende erlebt haben. Natürlich liefern sie euch auch die Vorschau auf diese Woche und beantworten eure Userfragen. Alle Themen dieses Montagmorgen-Podcasts könnt ihr der nachfolgenden Auflistung entnehmen:

00:38 Jörg und Dennis verraten euch, was bei der Hitze im GG-Büro los ist...

01:02 ... und berichten von ihren Wochenend-Problemen

03:04 Was haben wir gespielt? Dennis nur ganz wenig Octopath Traveler (im Test)

(im Test) 03:23 Außerdem ein wenig Rayman Legends auf der Switch

auf der Switch 03:44 Bei Jörg sieht es ähnlich mau aus, ein paar Runden Six Ages waren aber drinnen

waren aber drinnen 04:10 Aber er konnte endlich The Expanse ansehen und ist sehr angetan

ansehen und ist sehr angetan 05:48 Natürlich hat er aber Dark Souls - Remastered (im Test) für das Letsplay gespielt

(im Test) für das Letsplay gespielt 08:00 Die Vorschau: Abgesehen von der letzten Dark-Souls-Folge startet die große Sommerverlosung, außerdem erwarten euch Tests zu Banner Saga 3 und We Happy Few . Außerdem gibt es Folge 7 unserer Videoshow Hauptmenü und den letzten Teil von Rüdigers Retro-Tagebuch. Zudem gewährt euch Jörg einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche.

und . Außerdem gibt es Folge 7 unserer Videoshow Hauptmenü und den letzten Teil von Rüdigers Retro-Tagebuch. Zudem gewährt euch Jörg einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. 11:17 Ein kurzer Wasserstand zum aktuell laufenden Japan-Crowdfunding

13:55 Admiral Anger eröffnet die Userfragen: Gibt es zu viele Offtopic-Kommentare?

eröffnet die Userfragen: Gibt es zu viele Offtopic-Kommentare? 17:22 Anschlussfrage von Q-Bert : Ist die Anzahl der Kommentare gesunken?

: Ist die Anzahl der Kommentare gesunken? 17:43 Maik will Infos zur Entwicklungszeit von Mount & Blade 2 - Bannerlord

18:25 Tasmanius fragt nach Reuegefühlen in der Redaktion

fragt nach Reuegefühlen in der Redaktion 20:06 floppi interessiert, warum Jörg so viel verniedlicht

interessiert, warum Jörg so viel verniedlicht 20:42 Hedeltrollo will endlich eine Weihnachtsfeier-2017-Medaille...

will endlich eine Weihnachtsfeier-2017-Medaille... 21:45 ...und erkundigt sich nach unseren Silvesterplänen

21:53 akoehn fände Themenseiten sehr hilfreich

fände Themenseiten sehr hilfreich 22:40 steever ist verwirrt von Blanko-Tests

ist verwirrt von Blanko-Tests 24:20 Ein Test zu Phantom Doctrine lautet der Wunsch von Slaytanic

lautet der Wunsch von 25:25 Abschließend eine GG-interne Info: Ein Großteil der Seite läuft nun auf HTTPS

26:12 Tschüss & bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!