F1 2018: Technische Details zu den Konsolen-Versionen bekannt

In rund zweieinhalb Wochen werden Codemasters und Koch Media die kommende Rennsimulation F1 2018 (Preview) für PC und Konsolen veröffentlichen. In einem Interview mit den US-Kollegen von Gaming Bolt hat der Studio-Game-Director Lee Mather jetzt die Details zur technischen Umsetzung des Spiels auf den Konsolen bekannt gegeben.

Auf der PS4-Pro und Xbox One X können die Spieler demnach mit „verbesserten visuellen Effekten“ und Auflösungen bis zu 4K (Ultra-HD) rechnen. Ob hier von nativen 4K die Rede ist, hat Mather nicht präzisiert. Auf den Standard-Konsolen wird der Titel in 1080p dargestellt, die Bildrate wird hingegen auf allen Plattformen bei 60 Bildern pro Sekunde liegen. F1 2018 wird ab dem 24. August für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.