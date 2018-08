Star Trek - TNG: Patrick Stewart kündigt Rückkehr von "Jean-Luc Picard" an

Star Trek - Bridge Crew ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nachdem es seit einiger Zeit schon entsprechende Gerüchte gab ist es nun offiziell. In einer emotionalen Rede auf der Star Trek - Las Vegas Convention hat der 78-jährige britische Schauspieler Sir Patrick Stewart angekündigt, erneut in seine ikonische Rolle als Enterprise-Captain Jean-Luc Picard zurückzukehren. Wobei er gleich hinzufügt, dass Picard nicht mehr notwendigerweise Captain sein muss und es sich generell um eine Person handeln könne, die sich gegenüber der Figur aus der Serie The Next Generation stark verändert haben könnte.

Allerdings seien das bisher alles Gedankenspiele. Es existiere noch kein Script und gegenwärtig diskutiere man verschiedene Story-Varianten. Nach dem letzten Kinofilm Star Trek - Nemesis (2003) wollte Stewart eigentlich mit Star Trek abschließen. Allerdings hätten die Diskussionen mit dem Team und ergreifende Rückmeldungen von Fans ihn umgestimmt. Fest steht, dass er die Rolle für eine Serie von CBS All Access, einem US-amerikanischen Streamingdienst, übernehmen wird.

Wann wir Jean-Luc Picard wieder auf dem Schirm sehen und ob außer ihm auch weitere Mitglieder der alten Besetzung in ihre Rollen zurückkehren steht allerdings noch in den Sternen. Die Ankündigung könnt ihr im Video unten sehen.