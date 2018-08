Lords of the Fallen 2: Neustart der Entwicklung, neue Engine, kleineres Team

PC XOne PS4

(Das Teaserbild stammt aus Lords of the Fallen)

Die Entwicklung von Lords of the Fallen 2 scheint weiterhin unter keinem guten Stern zu stehen. Nachdem bereits im Dezember 2014, nur wenige Monate nach Release des Vorgängers, erstmals die Konzeptionsphase des neuen Titels durch Publisher City Interactive angekündigt wurde, war dieser erste Schritt zu einem Nachfolger des erfolgreichen und durchaus fordernden Action-RPGs nach dem Zerwürfnis mit Entwickler Deck13 (The Surge mit Testnote: 8.0) schon kurze Zeit später obsolet geworden.

Im Mai 2015 wurde dann der Neubeginn in Eigenentwicklung durch CI Games (Sniper - Ghost Warrior 3 mit Testnote: 5.5) beschlossen. Nachdem dieser Prozess jedoch mehr als schleppend vorankam und die Konzeptionsphase nach über zwei Jahren immer noch nicht abgeschlossen werden konnte, zog City Interactive die Reißleine und beauftragte nach längerer Suche auf dem Entwicklermarkt die 2016 in New York gegründeten Defiant Studios im Juni dieses Jahres mit der Fertigstellung.

Aktuellen Meldungen zufolge kam das neue Studio, das hauptsächlich aus ehemaligen Mitgründern und Mitarbeitern der Avalanche Studios besteht, die zuvor für Just Cause 3 (Testnote: 8.0) verantwortlich zeichneten, mit der geleisteten Vorarbeit durch CI Games offenbar nicht zurecht. Ein intern neu aufgestelltes und kleineres Team soll nun mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 4 von Epic Games die Entwicklung von Lords of the Fallen 2 komplett von vorn beginnen.

Laut Managing Director David Grijns von Defiant werden zur Zeit ganz neue Konzepte und Prototypen ausprobiert und gründlich geprüft, da alle bisherigen Entwicklungsschritte verworfen wurden. Creative Director Roland Lesterlin verspricht den Fans des Genres etwas völlig Neues und nicht weniger als die Weiterentwicklung des "Souls-like"-Spielprinzips. Das wird wohl angesichts der Tatsache, dass sich das Entwicklerteam zwar auf AAA-Produktionen spezialisiert, jedoch mit Hardcore-Action-RPG-Inhalten eher weniger Erfahrungen gesammelt hat, zwangsläufig der Fall sein.

Der Release von Lords of the Fallen 2 verschiebt sich somit erstmal in weite Ferne. Die anvisierte Veröffentlichung des Titels für dieses Jahr ist damit vom Tisch. Die Kollegen von Wccftech wollen von Defiant erfahren haben, dass kein Release vor 2020 beziehungsweise 2021 vorgesehen sei. Aufgrund dieser Informationen wird bereits auf eine Veröffentlichung für die nächste Konsolengeneration spekuliert, was angesichts des angepeilten Zeitraums nicht unrealistisch erscheint.