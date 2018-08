Assassin's Creed Odyssey: Episode 1 der Videoreihe „Behind the Odyssey“

PC XOne PS4

Ubisoft hat die erste Episode seiner Entwicklungsvideoreihe „Behind the Odyssey“ zum kommenden Action-Adventure Assassin’s Creed Odyssey (im E3-Anspielbericht) auf YouTube veröffentlicht. Die Auftaktfolge rückt die RPG-Elemente im Spiel in den Vordergrund, die nach dem erfolgreichen Einsatz in Assassin’s Creed Origins (Testnote: 9.0) weiter ausgebaut werden.

Im Verlauf des Videos kommen Narrative Creative Director Melissa MacCoubrey, Creative Director Jonathan Dumont und Game Director Scott Phillips zu Wort, um unter anderem über die Charakterwahl, Dialoge, Romanzen, Entscheidungsfreiheiten und verschiedene Enden im Spiel zu sprechen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die nächste Episode soll sich laut den Machern um die Anpassungen beim Kampfsystem drehen.