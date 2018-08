Bioware: Projekte zu Mass Effect und Dragon Age in Arbeit

PC XOne PS4

General Manager Casey Hudson hat sich im aktuellen Bioware-Blog, in dem er unter anderem über die Präsentation des kommenden MMO-Shooters Anthem auf der diesjährigen E3 sprach, zur Zukunft der Mass-Effect-Serie geäußert. Wie er verriet, wird neben einer geschlossenen Partnerschaft mit Dark Horse Comics für Art Books und Comics für Anthem, auch an Projekten zur Science-Fiction-Rollenspiel-Reihe und dem nächsten Dragon Age gearbeitet. Dazu heißt es:

Wir haben euer Interesse daran, dass Bioware mehr zu Dragon Age und Mass Effect macht, laut und deutlich vernommen. Seid also versichert, dass wir ein paar Teams im Hintergrund haben, die an noch geheimen Projekten arbeiten, die euch glaube ich sehr gefallen werden. Wir sind nur noch nicht bereit darüber zu sprechen.

Ob Bioware nach den eher verhaltenen Reaktionen auf Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0) einfach einen Nachfolger entwickelt, oder die Serie möglicherweise neu startet, oder in eine andere Richtung lenkt, bleibt abzuwarten. Bereits beim nächsten Dragon Age gaben die Macher an, dass das Spiel mit mehr „Live-Elementen“ aufwarten wird. Der Fokus soll zwar weiterhin auf der Story liegen, ihr sollt nach dem Abschluss der Geschichte jedoch das Spiel weiter spielen können. Möglicherweise wird auch das nächste Mass Effect mehr in diese Richtung gehen. Sobald Bioware diesbezüglich etwas konkreter wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.