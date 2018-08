PC Linux

Gemeinsam mit bis zu 39 anderen Spielern müsst ihr in einem fiesen Wald ums Überleben kämpfen. Dabei geht ein Tag tatsächlich 24 Stunden, ihr solltet also viel Zeit und Teamfähigkeit mitbringen.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.

Headup und Big Moustache Games schicken euch in Grimmwood in einen finsteren Wald, in dem ihr in Echtzeit ums Überleben und den Fortbestand eures Dorfes kämpft. Jedoch nicht alleine. Gemeinsam mit 39 anderen Mitspielern (oder neun im Blitzmodus) bildet ihr eine Dorfgemeinschaft.

So sieht das Dorf aus, das ihr verteidigen wollt. Allerdings schreitet ihr nicht selbst durch den Ort, sondern klickt lediglich die Gebäude an.



Auf, Kameraden, in den Wald!

Um einem fürchterlichen Krieg und dem totalen Chaos zu entkommen, habt ihr gemeinsam mit anderen Siedlern die Flucht ergriffen. Voller Hoffnung und einem starken Überlebenswillen sucht ihr eine neue Bleibe in einem großen, mysteriösen Wald und merkt schnell, ihr seid hier nicht willkommen. In jeder Nacht um Punkt Mitternacht wird euer Dorf von fiesen Monstern angegriffen. Also müsst ihr den vorangehenden Tag nutzen, um eure Verteidigung vorzubereiten.



In Grimmwood könnt ihr einen eigenen Charakter erstellen, ob Männlein oder Weiblein bleibt euch überlassen. Das Aussehen und die Eigenschaften eures Alter Egos und ebenso die Gegenstände im Inventar, mit denen ihr ins Spiel startet, sind zufällig festgelegt. Ihr könnt aber neu würfeln, sollte euch die Auswahl nicht zusagen. Optional könnt ihr eurem Charakter noch eine ausführliche Hintergrundgeschichte andichten.

Carpe diem

Grimmwood klingt auf dem Papier nach einem They Are Billions-Klon. Auch wenn es Ähnlichkeiten Numantians Titel aufweist, gibt es einen großen Unterschied: Es spielt in Echtzeit, mit einem Tag seid ihr tatsächlich 24 Stunden beschäftigt. Die Zeit nutzt ihr, um auf der großen Spielkarte allerhand Nützliches zu finden, um euer Dorf und eure Mitspieler zu stärken und zu unterstützen. Im Dorf gibt es die Townhall, in der ihr den Status sämtlicher Siedler überblickt. Im Storage lagert ihr alles, was ihr finden könnt. Am Brunnen könnt ihr trinken und (wenn vorhanden) euren Trinkbeutel füllen. Ihr habt ein eigenes Haus mit eigenem kleinen Storage, in dem ihr Dinge lagert, die ihr anderen Spielern nicht zugänglich machen wollt. Lebensmittel zum Beispiel, solltet ihr eine längere Wanderung geplant haben. Dann gibt es noch Dorfgräben, Mauern und Defensivtürme, die es im Spielverlauf auszubauen und zu verstärken gilt. Damit Letzteres möglich ist, braucht ihr Material, das ihr in der Umgebung eures Dorfes findet.



Auf der Suche nach Brauchbarem nutzt ihr das Hexfeld. Das Spiel verrät euch aber, wie viele Objekte es zu finden gibt. So verschwendet ihr keine wichtigen Stamina-Punkte.



Die Karte in Grimmwood ist in Hexfelder aufgeteilt. Bevor ihr ein Gebiet verlasst, könnt ihr zunächst scouten, um sicherheitshalber zu prüfen, ob Feinde in der Nähe sind. Ist die Luft rein, geht ihr auf die Suche: Teiche zum Angeln, Holz, Wildtiere, manchmal Leichen oder Rucksäcke, die ihr looten könnt. Was ihr findet, kommt erstmal in euer platzbeschränktes Inventar. Die Dinge könnt ihr also selbst nutzen (Lebensmittel zum Beispiel), oder ihr stellt es im Storage im Dorf der Allgemeinheit zur Verfügung. Denn ein weiterer besonderer und wichtiger Aspekt sind die Mitspieler.



Was ihr auch in Grimmwood anstellt, kostet wichtige Stamina-Punkte, die sehr schnell zur Neige gehen. Und das Material muss nicht nur gefunden, sondern auch weiterverarbeitet werden. Ihr benötigt Werkzeuge, die zunächst hergestellt werden müssen und so weiter. Sich alleine auf den allnächtlichen Kampf vorzubereiten, ist daher kaum möglich.

Meine Mitspieler (kupferfarbene Punkte) haben schon einen großen Teil der Karte aufgedeckt. Die grauen Punkte sind Feinde. Unterhalb findet im Chat ein reger und bislang angenehmer Austausch unter den Spielern statt.

Fazit

Als ich anfing, das Spiel zu testen, war es noch in der Beta-Phase und eigentlich gar nicht spielbar, weil es an Mitspielern fehlte. Ich hatte achtmal begonnen und war jedes Mal alleine. Nach dem Release am 2. August habe ich nun eine Partie mit 17 Mitspielern am Laufen und Grimmwood entfaltet sein Potenzial. In einem Chat unterhalb der Map findet (auf Englisch) ein reger Austausch statt. Als ich ein Hexfeld vom sicheren Dorf entfernt keine Staminapunkte mehr hatte (dazu von Hunger und Durst geplagt) schrieb ich, ob jemand in der Nähe sei, um mir zu helfen. Prompt tauchten zwei Spieler auf und versorgten mich mit Ess- und Trinkbarem, sodass ich etwas Stamina dazugewonnen und es satt und gesund ins Dorf geschafft habe. Big Moustache Games verspricht, das Spiel „über Jahre“ zu supporten. Bislang hätten sie lediglich die Hälfte ihrer Ideen umgesetzt und es sei längst nicht so groß, wie sie es geplant hätten. Wir dürfen also gespannt sein, was noch kommen wird. Aber sicher ist bei jetzigem Stand: Grimmwood steht und fällt mit der Anzahl der aktiven Spieler.