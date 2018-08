Auch im mittlerweile zehnten Jahr nach dem "Umzug" der wichtigsten Spielemesse Europas soll manch einer dem Leipziger Vorgänger Games Convention nachtrauern. Den Erfolg der Spielemesse Gamescom und die Notwendigkeit, ein größeres Messegelände in Deutschland zu finden, dürfte jedoch in Anbetracht von 350.000 Besuchern im Jahr 2017 kaum jemand ernsthaft bestreiten wollen. Anders als die E3, die mittlerweile jedoch auch offiziell "normales Publikum" zulässt, ist die Gamescom traditionell eine Messe, die sich besonders auch an die Endverbraucher richtet, deswegen aber keineswegs auf ein großes Business-Center für Aussteller und Fachbesucher verzichtet.



Wie in jedem Jahr möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren, ob ihr selbst die diesjährige Gamescom, die in der kommenden Woche stattfindet, besuchen werdet. Seid ihr zum allerersten Mal auf dem Gelände des Koelnmesse dabei oder womöglich sogar überzeugte Wiederholungstäter, die bereits mehr als einmal für die Gamescom in die rheinische Domstadt gereist sind? Womöglich gehört ihr aber auch zu Verächtern der Gamescom, egal, ob ihr sie nun aufgrund des regen Betriebs oder aus sonstigen Gründen meidet.



Lasst uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen, ob ihr die Gamescom 2018 besucht. Fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren mitzuteilen, ob ihr die Gamescom etwa nur an einem oder sogar gleich mehreren Tagen besuchen werdet, ob ihr bei Freunden oder Bekannten unterkommt oder auf einem der Zeltplätze übernachtet. Natürlich dürft ihr auch Kritik am Konzept der Gamescom, den aus eurer Sicht womöglich ausufernden Dimensionen oder ähnlichem äußern. Diskutiert eure Haltung zur Gamescom gerne auch mit der Redaktion und anderen Usern in den Kommentaren.

Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread, gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.