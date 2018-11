Mass Effect - Andromeda: Neuer Roman setzt die Geschichte fort [Update]

PC XOne PS4

Mass Effect - Andromeda ab 17,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update:

Mit knapp viermonatiger Verspätung, und einem Jahr nach der Ankündigung, ist heute der Roman Mass Effect Andromeda – Annihilation erschienen. Eine deutsche Übersetzung, mit dem Titel Mass Effect Andromeda - Vernichtung, soll noch dieses Jahr am 17. Dezember erscheinen.

Ursprüngliche News vom 29.10.2017:

Nach der Bekanntgabe, dass es keine weiteren Inhalte für den Einzelspielermodus beziehungsweise Storyerweiterungen für Mass Effect - Andromeda (im GamersGlobal-Test, Wertung 8.0) geben wird, versprach Bioware die Geschichte in Form von Comics und Büchern fortführen zu wollen. Dies geschieht jetzt mit der Ankündigung eines neuen Romans mit dem Titel Mass Effect - Annihilation.

Inhaltlich geht es um die Reise der Quarianer-Arche Keelah Si’yah nach Andromeda, welche bereits im Spiel Erwähnung fand. An Bord befinden sich neben den Quarianern auch Drell, Elcor und Batarianer. Als ein Krankheitserreger, dem zuerst mehrere Drell zum Opfer fallen, auch auf die anderen Kolonisten übergreift und gleichzeitig die Schiffssysteme anfangen zu versagen, glaubt niemand mehr an einen Zufall.

Der Roman wird von der bereits mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin Catherynne M. Valente geschrieben und erscheint in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien am 26. Juni, in Australien am 28. August 2018. Ob es auch eine deutsche Übersetzung geben wird, ist aktuell nicht bekannt.