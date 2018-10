Encased: Post-apokalyptisches Sci-Fi-RPG auf Kickstarter erfolgreich

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Mit einer angestrebten Finanzierungssumme von 100.000 US-Dollar (86.000 Euro) gehört das Old-School-Rollenspiel Encased zu den hochdotierten Projekten der letzten Monate im Bereich Video Games auf Kickstarter. Das ehrgeizige Ziel wurde heute, wenige Tage vor Ende der vierwöchigen Laufzeit, mit Unterstützung von über 2.300 Backern erreicht.

Encased soll sich am ursprünglichen Fallout orientieren. Es übernimmt von seinem berühmten Vorbild sowohl das post-apokalyptische Szenario als auch die isometrische Perspektive und die rundenbasierten Kämpfe. Das Entwicklerteam Dark Crystal Games aus Russland nennt als weitere Inspirationsquelle die klassische Sci-Fi-Novelle Roadside Picnic.

Die Handlung spielt in einer alternativen Realität der 1970er Jahre. Eine geheimnisvolle Kuppel, der Dome, wird in einer abgelegenen Wüste entdeckt, doch niemand kann Aussagen zu dessen Erbauern machen. Bei der Erforschung der Kuppel soll der Spieler auf allerlei Anomalien, Fallen und Rätsel stoßen. Auch das Bauwerk selbst soll im Verlauf der Handlung ein Bewusstsein entwickeln. Anscheinend haben sich Dark Crystal Games hierbei auch von Filmen wie Mad Max und Spielen wie System Shock anregen lassen.

Momentan befindet sich das Spiel in der Pre-Alpha-Phase. Geplant ist eine Einzelspieler-Kampagne in einer offenen Welt mit etwa 150 per Hand kreierten Orten, rivalisierenden Fraktionen und über 30 Stunden Spielzeit. Falls die Entwickler ihre Versprechen einhalten, soll Encased bereits in der ersten Hälfte 2019 erscheinen - die Konsolenfassungen sollen 2020 nachgereicht werden.

Die Kickstarter-Kampagne endet am 16. Oktober, bis dahin können Backer mit 24 US-Dollar (21 Euro) einsteigen und unter anderem einen Free-Play-Modus oder ein mobiles Hauptquartier als Stretchgoal freischalten.