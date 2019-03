One of the 500: Deutsches Bibel-Abenteuer gewinnt Innovationspreis

PC

Lightword Productions, das im September 2018 gegründete Start-up des 31-jährigen Theologen Amin Josua, Doktorand der evangelischen Theologie an der Universität Heidelberg, entwickelt aktuell das Spiel One of the 500 (Einer der 500), ein Story-basiertes Action-RPG mit Open-World Elementen.

Im Spiel wird man die Rolle eines jugendlichen Helden übernehmen, der zur Zeit der Evangelien in Judäa lebt, und dessen Wege und Entscheidungen in den diversen Quests immer wieder mit biblischen Geschichten und Personen überlappen und interagieren. Dabei soll versucht werden, das Setting möglichst historisch genau und realistisch zu halten. So wird der Spieler im Kampf ob seines Alters wohl eher keine Chance gegen einen römischen Legionär haben.

Belastbare Informationen zum Spielverlauf und den geplanten Inhalten gibt es aber aufgrund des sehr frühen Entwicklungsstadiums noch nicht. Für die Hintergrundgeschichte konnte sich Armin Jousa die Unterstützung des Autoren Titus Müller sichern, welcher selber bereits einige historische Romane verfasst hat, und ganz offensichtlich Josuas Faible für Computerspiele teilt. Eine erste Rohfassung des Spiels soll in diesem Frühjahr fertig werden, bis zum Release rechnet Josua aber mit vier Jahren Entwicklungszeit (Fertigstellung demnach im Jahr 2022) und etwa sieben Million Euro Gesamtkosten.

Auf den Weg zu Finanzierung konnte sich One of the 500 bereits eine Förderung in Höhe von 300.000 Euro vom Digitalisierungsprojekt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sichern. Am 1. März wurde Josua darüberhinaus in Karlsruhe der dort erstmals Im Rahmen des 11. Kongresses Christlicher Führungskräfte (KCF) vergebene Innovationspreis verliehen, welcher mit 5.000 Euro dotiert ist. Ein Erlebnis, welches Josua in seiner Zuversicht, weiterhin Geldgeber und erfahrenen Team-Mitglieder zu finden, vermutlich nur bestärkt haben dürfte.

Inspiriert wurde das Projekt aus dem Feedback, welches Josua aus der Befragung von Schülern erhielt, die er im Rahmen seiner theologische Doktorarbeit „Strukturen evangelischer Theolgie mit Jugendlichen“ befragte, wie die Kirche denn für Jugendliche wieder relevanter werden könne.