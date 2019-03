Game of Thrones: Trailer zur letzten Staffel veröffentlicht

Game of Thrones ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die Kult-Fantasy-Serie Game of Thrones startet in Kürze in ihre achte und damit finale Staffel. Nun veröffentlichte der produzierende US-Sender HBO den ersten Trailer. Das knapp zweiminütige Video stimmt euch direkt unterhalb dieser News auf die abschließenden Episoden der Erfolgsserie ein.

Zu sehen sind unter anderem Arya Stark, die angsterfüllt durch dunkle Gänge läuft, und Sansa Stark, über die riesige Drachen hinwegfliegen. Außerdem haben weitere bekannte Charaktere wie Jon Schnee, Daenerys Targaryen und Tyrion Lannister einen Auftritt im Trailer.

Die erste Folge der letzten Staffel läuft in den USA am 14. April an. Bei Sky Ticket kann diese dann bereits einen Tag später gestreamt werden.