Memory Hunter Meinung

Teaser Mit der Monster-Hunter-Reihe konnte Dennis noch nie viel anfangen. Von Bekannten gestützt, hat er es erneut gewagt – und erlebt aktuell ein unerwartetes Nostalgie-Flashback zurück in Pokemón-Zeiten.

Im Frühjahr 2000 konnte es ein gerade neunjähriger junger Bub gar nicht aushalten, bis endlich die Schulglocke ertönte. Der kleine Dennis sehnte den markerschütternden Klang des Lautsprechers aber nicht etwa herbei, weil er so dringend aufs Klo musste oder sich auf eine Runde auf dem Bolzplatz freute.Vielmehr konnte er es kaum erwarten, sich mit seiner Clique in einem zwar geheimen, aber gut ausgeleuchteten Eck zu treffen und, nein, nicht etwa die Zigaretten, sondern dievonnebst Gameboy herauszuholen und mit dem links angebrachten Schieberegler zu starten.Der für schmale Kinderhände gnadenlos überdimensionierte Handheld und die Taschenmonster bestimmten das Leben der jungen Meistertrainer, nicht nur, weil man mit ihnen so super Hausaufgaben verdrängen und meckernde Lehrer ausblenden konnte. Diese konspirativen Treffen waren auch deshalb wichtig, da dann gleich die neuesten Erkenntnisse ausgetauscht werden konnten. Man half sich, tauschte Pokémon. Ganz ohne Internet wurde diese kleine Blase eingeweihter Profitrainer zur wichtigsten Informationsquelle der Viertelsstarken.Es mag aus heutiger Sicht unwirklich erscheinen, aber die Ausfahrt der Datenautobahn zum Hause Hilla wurde erst ein paar Jahre später gebaut. Oder zumindest hatte der kleine Dennis keine Auffahrberechtigung. So war das Leben im bayerischen Hinterland kurz nach der Jahrtausendwende eben. Während die Stadtkinder also mit DSL-gestützter Hochgeschwindigkeit durch das Internet rauschten, blieb diese Art der Informationsgewinnung für mich und meine Freunde ein urbaner Mythos. Wir mussten uns Geheimnisse selbst erarbeiten, gelegentlich schwappte mal etwas rüber, das kam aber nur höchst selten vor. Der Schulhof wurde zum Quell des Wissens.Ich erinnere mich noch deutlich, als mein Freund Konsi erstmals von dem MissingNo-Glitch erzählte. ...