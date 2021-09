Teaser Im Grunde ist Medieval Dynasty ein Holzfäller-Jagd-Landwirtschafts-und-Lebenssimulations-Survival-Rollen-und-Aufbaustrategiespiel. Genau das Richtige für unseren omnikompetenten Kolumnisten?

„Edler Herr, seyed gegrüßt, was wünschet ihr?“, labert der Händler vor mir gestelzt rum und legt dabei das schauspielerische Talent einer Hornhautraspel an den Tag. „Lass den Marktsprech auf Impro-Theater-Niveau stecken, du Halsgeige!“, erwidere ich in meiner Phantasie, zeige dann aber heuchlerisch freundlich auf die Speise, die aussieht wie Hasenköttel bei leichtem Schneefall. „Nonnenfürzle! Welch vortreffliche Wahl, mein Herr!“, schwadroniert der Overacting-König weiter. Ich hasse Mittelaltermärkte …Rechts von mir strampelt ein trotziges Balg auf dem matschigen Boden herum und kreischt, dass es Hunger hat. Links verprügelt ein Typ tinnitusfördernd ein Stück glühendes Metall. In der Luft liegt so viel Qualm, dass mein Körper selbst nach seinem Tod mindestens 2.000 Jahre lang riechen wird wie frisch aus der Räucherkammer.Apropos Hammer und Amboss: Mittlerweile haben zwei Drittel meiner Gehörknöchelchen versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden, da fällt mir auch noch eine Gruppe von Spielleuten in den Rücken, indem sie mich mit einem bräsigen Minnelied beschalmeit. Ich reiche meinem Sohn die Nonnenfürzle, damit er sich nicht länger im Dreck suhlt, und flehe die fahrenden Masturbanten hinter mir an, sie mögen doch bitte, bitte wenigstens Waffenrock zu Gehör bringen oder den Pop-Song Ritter Sweet Symphony.Wenn ich im Rückblick noch mal darüber nachdenke, war mein erster Besuch eines Mittelaltermarktes vor fünf Jahren toll, weil ich danach wusste, dass das kein zweites Mal geschehen wird.