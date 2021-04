Teaser Als ich am 1. April den Vorschlag machte, GamersGlobal auch als Zeitschrift herauszubringen, winkte der Herr Chefredakteur sofort ab. Wie ich ihn trotzdem überzeugen möchte, werdet ihr nicht glauben!

ist tot, und seine Erfindung wartet bereits am Ufer des Styx. Um diesen geschliffenen Einstiegssatz zu formulieren, musste ich acht Stunden nachdenken. Meine Wenigkeit – als Pipikacka- und Altherrenwitz-Prolet bekannt – möchte endlich auch mal Feuilleton-Rezipienten ansprechen und ein Essay als Kolumne feilbieten. Eine geistreiche Abhandlung, in der ich den Spielejournalismus messerscharf analysiere. Entsprechend folgt nun ein Text mit Metaebenen und all so was.Nein, nur Spaß! Denn diesmal schreibe ich über Nippel. Etwas Bildung darf dennoch sein: Zeitgenossen nannten Johannes Gensfleisch nach seinem Familiensitz "Gutenberg". Womit wir beim Thema sind: Print stirbt aus? Was für ein Käse! Wir bräuchten lediglich Chefredakteure mit frischen Ideen, was selbstverständlich auch für Spielezeitschriften gilt. Es wäre zwar ein klares Zeichen von Arroganz, nun mich selbst zu empfehlen, aber es hilft nichts: Ich bin derunter den Spielejournalisten und deshalb genau der Richtige für einfach jeden Job.Mit der hier vorliegenden Bewerbung möchte ich Sie, verehrter Jörg Langer, überzeugen, mir eine Zeitschriften-Lizenz zu erteilen. Weil ich Print so liebe. Dabei bin ich zugegebenermaßen bereits etwas kontaminiert und degeneriert. Ich wollte neulich in einem Buch umblättern und habe mit der Zeigefingerkuppe drauf getippt. Schock! Also: Please make Print great again! GG first! ...