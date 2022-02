Leiche von mir, Satan! Meinung

Charakterstarke Helden sind sooo wichtig. Nicht nur, weil sie Welten retten. Sie leben als vorbildliche Blaupausen für Nachahmer. Sie senden die Botschaft, dass wir nie den Glauben verlieren dürfen. Es kann alles wieder gut werden! Nun sehe ich hier einen Mann auf dem TV-Bildschirm, der sich hirnlosen Zombies entgegenstellt, die einen Virus in sich tragen – und damit den Tod in die Welt. Diese Ikone und Lichtgestalt lehrt, was Zivilcourage bedeutet: Setz dich zur Wehr, selbst wenn du zu Staatsfeind Nummer 1 promovierst!Doch genug von, kommen wir zu, der armen Sau aus, die so viel von dem tun muss, was bei Spielen meine Eier austrocknet. An dieser Stelle erst mal Sorry, dass diese Kolumne mit meiner Kaufwarnung zum Spiel erst jetzt erscheint, ich habe leider vor vielen Jahren eine DRV-zertifizierte Ausbildung zum Schwarzmaler mit den Schwerpunkten Dysthymie und Ergophobie abgeschlossen, die mich bisweilen lähmt.Jetzt weiß ich, wie ich mit Schreibblockaden umgehe, deshalb auch für euch ein therapeutischer Lebenstipp: Tut Dinge, wegen derer ihr euch irre originell und deshalb wenigstens etwas wertvoller fühlt. Ich habe bei Facebook einen Account mit Klarnamen angelegt, hihihi, in einem Commodore-64-Artikel den Helden eines Spiels als Brotagonist bezeichnet, höhöhö, und abschließend eine irreführende Einleitung für diese Kolumne getippt. Ich bin so geil.