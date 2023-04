Teaser Harald Fränkel, eingefleischter Retrofan, sagt: Alle neuen Spiele sind doof. Alle alten Spiele sind besser. Sogar die für den Atari ST! Doch warum werden wir im Alter eigentlich immer nostalgischer?

Die Geschichte der Retrospiele ist eine Geschichte der Missverständnisse. Als zum Beispiel bei uns kürzlich die Spültaste der Toilette klemmte und ich deshalb frenetisch jubelte, dachte meine Frau, ich sei mal wieder reif für die geschlossene Psychiatrie. Dabei hatte ich nur einen wunderbaren Flashback, denn das endlose weiße Rauschen klang ungefähr so wie die dauerfeiernden Zuschauer beim Football Manager auf dem C64. Was mich sofort veranlasste, die olle Kamelle aus der Mottenkiste zu kramen, um hinter meiner rosa Brille von Nostalgiemann auwehmütig in bittersüßen Melancholiken zu schwelgen.



Meine Frau meint immer wieder mal, dass ich mit meinem Retrowahn zu sehr in der Vergangenheit verhaftet bin. Pfffffffff. Nur weil ich jetzt mein 70er/80er-Jahre-Kinderzimmer nachgebaut, mit urzeitlichen Konsolen und Spielzeug bestückt und Original-Bravo-Postern tapeziert habe, ein antikes Yps-Heft als Mauspad am Amiga nutze, auf dem Heck meines Autos „Abi 1990“ steht und regelmäßig die Zeitschrift Telematch im Briefkasten liegt. Die schicke ich mir selbst per Post, aus meiner Sammlung, um sie quasi gefühlsecht wie früher im Abo zu beziehen. Es kommt natürlich immer punktgenau auf den Tag die Ausgabe an, die exakt vor 40 Jahren erschien. Dann zocke ich die darin getesteten Games. Keine Ahnung, was daran übertrieben sein soll.



Na gut, ich gestehe grummelnd: Je mehr Körner durch die Sanduhr des Lebens rieseln, desto zeitsentimentaler fühle ich mich. Je näher das Real-Life-Game-Over rückt, desto ...