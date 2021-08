Teaser Unser Kolumnist kennt sich mit ruhendem Verkehr aus. Er ist nicht nur verheiratet, sondern als alter Mann auch Hobby-Falschparkeraufschreiber. Jetzt durfte er das in einem Polizeispiel ausleben.

Ich bin hochbegabt und schreibe gerne eloquente Verrisse. Vor allem über das Genre der Berufssimulationen. Deshalb schlug ich dem Chef dieser Elektroseite vor, in meiner neuen Kolumne das Spielzu zerstören. Häuptling Sehr Kleiner Bär gab sich erwartungsfreudig und meine irrsinnig originelle Einleitung zum nächsten kulturell hochwertigen Essay stand bereits vor dem Probezock im Word-Dokument:Der, wer wüsste das nicht, gilt als bestes Gleisausbau-Spiel aller Zeiten. Und wer schon als Kind unbedingt Werkfeuerwehrmann werden wollte, lebt seinen Traum mit dem, der mit Abstand realistischsten Werkfeuerwehr-Simulation ever. Doch nun lässt uns eine noch größere Sternstunde des gepflegten virtuellen Berufslebens in ekstatische Verzückung verfallen: Es gibt kein authentischeres Polizei-Game als Police Simulator - Patrol Duty!Dummerweise habe ich dann das doofe Police Simulator- Patrol Duty mit Policeverwechselt, was zur Folge hatte, dass ich versehentlich letzteres bei Steam herunterlud und spielte. Zum Glück dauerte es wegen meines IQs von 200 nur fünf Stunden, bis ich merkte, dass Police Simulator - Patrol Duty null mit dem Police Simulator - Patrol Officers zu tun hat.Zu diesem Zeitpunkt war mir längst die Lust auf Police Simulator - Patrol Duty vergangen. Ich spielte lieber Police Simulator - Patrol Officers ...