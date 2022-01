Teaser Unser Kolumnist Harald Fränkel betont oft, dass wir so viel Ahnung von Spielen haben wie der Wendler vom schlau sein. Die Games-Top-Ten 2021 bezeichnet er sogar als Farce, die er nun korrigieren will.

„Was für ein Käse“, erwiderte ich und pellte das Pantherzahn-Halsband der Apachen aus dem eben noch verschweißten Yps-Heft mit der Nummer 11.



„Deine Spiele, Comics, Actionfiguren und Romanhefte in allen Ehren, tu deiner Psyche mal was Gutes und leb im Hier und Jetzt.“



„Mach ich doch“, rechtfertigte ich mich und riss ein Brauner-Bär-Eis auf, das für sein Alter noch in sehr gutem Sammlerzustand Z1 war. Dann wies ich meine Frau auf ihre falsche Wahrnehmung hin: „Vorhin, auf dem Klo, habe ich zum Beispiel keine 64er gelesen!“



„Du hast aber das Lied 'Zum ersten Mal Nintendo' von Philipp Poisel gesummt.“ Meine Frau guckte streng. „Und außerdem gibt‘s jetzt Essen.“

„Du lebst zu sehr in der Vergangenheit. Werd endlich erwachsen“, mahnte mich meine Frau gestern mal wieder.„Is‘ ja gut, ich komm' gleich zurück in die Zukunft. Ich muss nur noch Krieg der Sterne zu Ende spielen. Geht schnell! Meine 1977er-first-twelve-Star-Wars-Figuren von Kenner sind nämlich schon alle aufgebaut. Bei Luke im Kinderzimmer. Da kommt mir ein Gedanke: Was hältst du davon, unsere neue Katze Leia zu nennen?“